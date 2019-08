Kommentar zu Thyssenkrupp : Zu wenig für einen Befreiungsschlag

Meinung Ein Einbruch des Vorsteuergewinns um 85 Prozent, eine nach unten korrigierte Prognose für das Geschäftsjahr, ein voraussichtlicher negativer Cashflow von zwei Milliarden Euro – und trotzdem setzte sich die Aktie des Essener Industriekonzerns Thyssenkrupp am Donnerstag zeitweise an die Spitze des Deutschen Aktienindex.

Verkehrte Welt an den Börsen? Mitnichten. Die Anleger feiern das Lebenszeichen, das Konzernchef Guido Kerkhoff bei der Vorstellung der Zahlen für das dritte Quartal am Donnerstagmorgen in die Welt schickte. Der Kurssprung spiegelt die Erleichterung darüber wider, dass nach den schier endlos erscheinenden, zähen Monaten bei Thyssenkrupp wieder etwas in Bewegung kommt. Die Ankündigung, dass schwierige Geschäftsfelder nicht länger mit durchgeschleppt und zur Not verkauft werden sollen, ist so ganz im Sinne der Aktionäre.