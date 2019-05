Kommentar zu Strukturhilfen für Kohleregionen : Zu viel Kohle

Steinkohle-Kraftwerk in Hamm. Foto: dpa

Meinung Das Bundeskabinett hat die Strukturhilfen für die Kohleländer auf den Weg gebracht. Die fallen üppig aus - und die Gesamtrechnung für den Ausstieg ist noch höher. Die Gefahr ist groß, dass sinnlos Geld verwendet wird.

Der Kohleausstieg ist für Deutschland beschlossen, und keiner kann der Politik ernsthaft vorwerfen, sie lasse die betroffenen Kohlereviere in West und Ost hängen. Im Gegenteil: Der Ausstieg wird mit viel, mit sehr sehr viel Steuergeld abgefedert. Als erstes macht der Bund den Weg frei für 40 Milliarden Strukturhilfen. Hinzu kommen Gelder für die Frühverrentung von zehntausenden Beschäftigten und Milliarden an Entschädigung für RWE und Co. Alles hat eben seinen Preis, erst recht die Enteignung von Unternehmen. Und anders als eins bei der Steinkohle schreiben die Braunkohle-Blöcke Gewinne.