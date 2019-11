Zolgensma : Teuerste Arznei soll vorerst gratis sein

Düsseldorf Bundesgesundheitsminister Jens Spahn fordert den Pharmahersteller Novartis auf, das Medikament Zolgensma kurzfristig kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Arznei kostet rund zwei Millionen Euro und soll gegen Muskelschwund helfen.

Das Bundesgesundheitsministerium hat den Pharmakonzern Novartis aufgerufen, das zwei Millionen Euro teure Medikament Zolgensma bis zu einer Zulassung für Deutschland kostenlos abzugeben. Die Arznei wird bei Muskelschwund eingesetzt und ist bisher nur in den USA zugelassen. Hierzulande wurde sie in mindestens zwei Fällen auf Kassenkosten verabreicht. Das Ministerium begrüße es, wenn das Unternehmen für bis zu zweijährige Kinder kurzfristig ein sogenanntes Härtefallprogramm dafür in Betracht ziehe, heißt es in einem Schreiben an Novartis. Dies würde das Anliegen unterstützen, Verunsicherung bei Familien in schwieriger Situation zu lindern. Zuerst hatte die Deutsche Presse-Agentur berichtet.