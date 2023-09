Deutliche Umsatzverluste Online-Handel schrumpft gewaltig

Das ist angesichts der steigenden Sparneigung, die die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) am Mittwoch verkündet hat, und der Konsumschwäche wegen weiterhin hoher Energie- und Lebensmittelpreise nicht von der Hand zu weisen. Was dem E-Commerce in Teilen im vergangenen Jahr geschadet hat, nämlich die Rückkehr der Menschen in den stationären Einzelhandel nach der Pandemie, zieht 2023 als Argument nicht mehr – es sei denn, die Käuferinnen und Käufer hätten die Ladenlokale dauerhaft wieder für sich entdeckt. Momentan kaufen die Menschen aber sowohl im Laden als auch auf der heimischen Couch weniger ein. Das liegt zum Teil an der Angst vor der Rezession. Und wenn sie dann Geld ausgeben, tun sie es mitunter lieber für den Urlaub, für Konzerte und andere Events als für irgendwelche Anschaffungen. Neue Möbel beispielsweise, die in der Pandemie sozusagen als Ersatz für entgangene Lebensfreuden funktionierten, sind deutlich weniger gefragt als zu Corona-Hochzeiten. Auch Ikea (minus 25 Prozent) hat das im E-Commerce deutlich zu spüren bekommen.