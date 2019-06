Auslagerung an Drittanbieter : Zalandos Retouren-Problem trifft auch Mönchengladbach

Zalando-Pakete werden von einen Mitarbeiter in der Schweiz gestapelt.

Jedes zweite Paket wird beim Online-Händler wieder zurückgeschickt. Bislang kümmerten sich darum eigene Mitarbeiter. Nun will Zalando die Abwicklung auslagern – aus zwei Gründen.

Retouren gehörten bei Zalando schon immer zum Geschäft, das wurde den Kunden von Anfang an über die Werbung eingetrichtert: „Schrei vor Glück oder schick es zurück“ lautete die Botschaft, deren zweiter Teil irgendwann gestrichen wurde. Zu sehr wollte man dann doch nicht mit der kostenlosen Rücksendung werben. Denn die war zwar einerseits Teil des Service-Versprechens, andererseits aber auch ein Problem.

Auch mehr als zehn Jahre nach der Gründung und den „Schrei vor Glück“-Werbespots wird noch immer jedes zweite Paket bei Zalando zurückgeschickt.

Um die Retouren in Deutschland will sich das Unternehmen in Zukunft allerdings nicht mehr selbst kümmern. Die Abwicklung soll in den Logistikzentren in Erfurt, Lahr und Mönchengladbach an Drittanbieter ausgelagert werden. Die knapp 570 Mitarbeiter an den drei Standorten, die einen unbefristeten Vertrag haben, sollen in andere Abteilungen wechseln, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Befristete Verträge habe man in den vergangenen Monaten nicht aufgrund der Umstellung auslaufen lassen, sagte eine Sprecherin, sondern lediglich in Einzelfällen. Es habe auch keine betriebsbedingten Kündigungen gegeben.

Eine Zalando-Sprecherin begründet den Schritt mit der Vereinfachung der Prozesse. Die „Wirtschaftswoche“ berichtet allerdings, dass intern von einer Sparmaßnahme gesprochen werde.

Das große Problem ist für Zalando: Der Händler hat seine Kunde über Jahre hinweg dazu erzogen, immer mehr zu bestellen – es kostet ja nichts und wenn es nicht gefällt, schickt man es eben einfach wieder zurück. Zalando-Kunden bestellen dadurch immer häufiger, allein im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Bestellungen um 30 Prozent auf 116 Millionen. Bestellten Kunden 2017 im Schnitt noch 3,9 Mal im Jahr, waren es im vergangenen Jahr bereits 4,4 Bestellungen. Gleichzeitig werden die Warenkorbgrößen jedoch immer kleiner. Dadurch steigt der Anteil der Logistikkosten pro Paket – was gerade in Zeiten, in denen die Geschäfte schwieriger werden, zum Problem wird. So scheinen es jedenfalls die Investoren zu sehen.

Die Zalando-Aktie hat seit dem vergangenen Sommer deutlich an Wert verloren, kostet statt 49 Euro nur noch knapp 39 Euro. Doch Wachstum allein wird wohl nicht reichen, um den Kurs wieder nach oben zu treiben. Das Unternehmen muss auch effizienter werden, um wieder mehr Marge zu erzielen.

„Do more with less“ lautet daher zuletzt intern die Losung. Im vergangenen Jahr wurde bereits die Marketingabteilung verschlankt, 250 Mitarbeiter mussten gehen. Nun trifft es auch die Logistik.

Außerhalb Deutschlands wird die Logistik nahezu ausschließlich von Dienstleistern übernommen – inklusive Retourenabwicklung. Unternehmenskenner sagen aber, dass Zalando bislang zumindest in Deutschland weiterhin daran festhielt, diese selbst zu machen, um eine gewisse Teilkompetenz in diesem Bereich zu behalten. Das half in der Vergangenheit auch dabei, den Dienstleistern Prozessvorgaben zu machen.

Das man von dieser Strategie nun abrückt, dürfte gleichzeitig aber auch mit einem weiteren Problem zu tun haben: Es wird für Logistikunternehmen immer schwerer, ausreichend Mitarbeiter zu finden. Der Online-Handel wächst schneller als das Angebot an Arbeitskräften. Gleichzeitig versprechen die Online-Händler bei immer mehr Bestellungen eine immer schnellere Lieferung.

Die festangestellten Zalando-Mitarbeiter werden daher nach Angaben einer Sprecherin in Zukunft unter anderem auch im In- und Outbound eingesetzt, also den Bereichen, wo die angelieferten Waren einsortiert (Inbound) oder gepackt und versandt (Outbound) werden.