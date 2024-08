Rückgang um 19 Prozent im Juni Zahl der Baugenehmigungen stürzt erneut ab

Und es stellt sich die Frage, ob angesichts solcher Genehmigungszahlen der von vielen erhoffte Aufschwung in der zweiten Jahreshälfte überhaupt möglich erscheint. „Was heute nicht genehmigt wird, kann morgen nicht gebaut werden. Wir rechnen deshalb in diesem Jahr nicht mehr mit einer signifikanten Erholung im Wohnungsbau“, erklärte ein Sprecher der Bauindustrie NRW. Dabei fällt das Minus bei den Wohnungsgenehmigungen in NRW mit knapp acht Prozent deutlich kleiner als im Bundesdurchschnitt. Doch die Zuversicht steigert das nicht. „Die Bauunternehmen in NRW stehen bereit, den dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Aber die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erschweren es zunehmend, Wohnungen zu einem bezahlbaren Preis zu errichten“, sagte der Sprecher. Je nach Lage erforderten wirtschaftlich tragfähige Bauprojekte mittlerweile Kaltmieten von 16 bis 18 Euro pro Quadratmeter, in einigen Fällen sogar bis zu 20 Euro pro Quadratmeter. „Solche Mieten sind für viele Menschen nicht mehr bezahlbar“, so der Verbandssprecher. Der frei finanzierte Wohnungsbau sei in vielen Fällen unrentabel geworden.