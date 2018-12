Auch wegen Personalmangel: Zahl der Arbeitsunfälle von Pflegekräften stark gestiegen

Die Linke fordert angesichts der Zunahme von Arbeitsunfällen mehr Arbeitsschutzkontrollen in den Betrieben. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Berlin In Deutschland gibt es immer mehr Pflegebedürftige, die Branche steht unter Druck. Das liegt auch an zu wenig Personal. Neue Daten zeigen jetzt: Die Arbeitsunfälle sind um knapp 50 Prozent gestiegen.

Die Zahl der gemeldeten Arbeitsunfälle von Beschäftigten in Gesundheits- und Pflegeberufen ist in den zehn Jahren zwischen 2007 und 2017 drastisch um knapp 50 Prozent gestiegen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Demnach verzeichnete die Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, die im Gesundheitssektor der Unfallversicherungsträger für Angestellte ist, einen Anstieg von 74.321 auf 111.432 Arbeits- und Wegeunfälle in dem Zehn-Jahres-Zeitraum bis 2017. Insgesamt ist die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle der Antwort dagegen seit 2007 um 5,5 Prozent auf gut eine Million im vergangenen Jahr gesunken.