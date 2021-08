Trotz Sommerpause : Zahl der Arbeitslosen sinkt im August auf 2,58 Millionen

Typischerweise nimmt die Zahl der Arbeitslosen in den Sommermonaten eher zu – in diesem Sommer ist das anders. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Nürnberg Die vierte Corona-Welle kann dem Arbeitsmarkt bisher nichts anhaben. Die Zahl der Arbeitslosen sinkt – obwohl das im August eigentlich unüblich ist.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August entgegen dem saisonalen Trend zurückgegangen. Bundesweit waren 2,58 Millionen Menschen ohne Job, 12.000 weniger als im Juli und 377.000 weniger als im August 2020, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 5,6 Prozent.

„Der Arbeitsmarkt hat sich weiter erholt“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Detlef Scheele, am Dienstag in Nürnberg. Die Arbeitslosigkeit sei weiter kräftig gesunken, obwohl noch Sommerpause sei. „Das Beschäftigungswachstum gewinnt an Schwung.“