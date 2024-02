Bei WTO-Ministertagung WWF verlangt ambitioniertes Fischereiabkommen

Auch große Fischereinationen versuchten immer, Schlupflöcher in Abkommen einzubauen, sagte Holl-Buhl. Beispielsweise will die EU Ausnahmen bei bestimmten Subventionen, wenn Maßnahmen zur Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien vorliegen. „Wir finden eigentlich, das geht gar nicht, aber selbst mit gewissen Ausnahmen wäre das Abkommen in seiner jetzigen Fassung besser als gar keins“, sagte sie.