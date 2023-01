Trotz hoher Energiepreise Wüst will NRW als Industrieland sichern

Am Montag warnte der frühere RWE-Chef Rolf Martin Schmitz bei der IHK Düsseldorf, dass die energieintensive Industrie NRW bei dauerhaft hohen Energiepreisen verlassen werde. Am Dienstag setzte Ministerpräsident Hendrik Wüst seine Vision bei der IHK Duisburg dagegen: „Diese Landesregierung will, dass Nordrhein-Westfalen Industrieland bleibt“, sagte der CDU-Politiker beim Neujahrsempfang. „In über 200 Jahren hat sich unsere Industrie ständig neu erfunden. Das macht ihren Erfolg aus. Wir können Wandel.“