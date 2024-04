Workation Home-Office im Ausland – darf man im Urlaub arbeiten?

Im Prinzip können alle Beschäftigten, die mobil arbeiten können, Workation betreiben – vorausgesetzt, der Arbeitgeber ermöglicht grundsätzlich das Arbeiten im Ausland. Workation sei besonders in Branchen beliebt, in denen es generell eine Affinität zu Digitalisierung und zu neuen Arbeitsmethoden gebe, sagt Lara Kieninger, Recruiting-Managerin bei der Jobplattform Stepstone. Der Plattform zufolge sind vor allem Berufe in der IT, buchhalterische Tätigkeiten oder kreative Berufe typische Kandidaten für Workation. Laut Kieninger sind vor allem jüngere Menschen der Generation Y und Z – grob in ihren 20ern und 30ern – Zielgruppe sowie Beschäftigte ohne Kinder oder feste Bindungen. Statt allein zu verreisen, können auch ganze Teams ihren Arbeitsplatz an den Strand verlegen. Team-Workations erfreuen sich Eschli zufolge immer größerer Beliebtheit und sollen die Kreativität, den Austausch unter der Kollegen und die Bindung an das Unternehmen fördern.