Experte zu geleasten Jets in Russland : „Könnte größter Flugzeugdiebstahl in der Geschichte der kommerziellen Zivilluftfahrt werden"

Düsseldorf Bei den Flugzeugverleihern schwinden die Hoffnungen auf ein Wiedersehen mit ihren mehr als 400 in Russland stehenden Jets. Der Schaden könnte bis zu zehn Milliarden Euro betragen.

Denn bis Montag mussten Leasingfirmen wie Marktführer Aercap oder Avolon ihre Verträge mit russischen Fluggesellschaften beenden - wegen der westlichen Sanktionen gegen Russland nach dem Einmarsch in die Ukraine. Vor rund einem Monat wurden die Maßnahmen angekündigt, doch die russischen Airlines haben die Maschinen nicht zurückgegeben. "Ich befürchte, dass wir Zeugen des größten Flugzeugdiebstahls in der Geschichte der kommerziellen Zivilluftfahrt werden", sagt Wolodymyr Bilotkatsch, Professor für Luftverkehrsmanagement am Singapore Institute of Technology. Auch der Generaldirektor der EU-Kommission für Transport, Henrik Hololei, beklagt, die in Russland befindlichen Flieger seien "den rechtmäßigen Besitzern gestohlen worden". Ein großer Teil von mehr als 400 Flugzeugen im Wert von rund zehn Milliarden Dollar dürfte verloren sein.