Berlin : Wohnwirtschaft gegen Mietdeckel

Berlin Der Verband schlägt eine steuerliche Förderung wie in Portugal vor.

Über Eckpunkte für das neue Gesetz will der rot-rot-grüne Berliner Senat an diesem Dienstag beraten. Erwogen wird, die Mieten in der Hauptstadt für fünf Jahre einzufrieren. In fünf Jahren könnten Baukosten der Erfahrung nach um 20 Prozent steigen, Personalkosten um 13 Prozent, sagte der Verbandschef. „Unsere Unternehmen haben extrem wenig Spielraum, solche höheren Kosten aufzufangen.“