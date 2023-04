Tipps vom Experten So finden Studierende ein WG-Zimmer

Wer studiert, kann sich seine Wohnsituation häufig nicht aussuchen. Da ist vielleicht das Bafög, ein Nebenjob, etwas Geld von den Eltern – aber für eine geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung reicht es in den meisten Fällen nicht. Vor allem nicht derzeit: Die Mietpreise steigen immer weiter und selbst ein Durchschnitts-WG-Zimmer in Köln kostet inzwischen 550 Euro, wie die Moses-Mendelsohn-Stiftung aus Berlin ermittelt hat. Und für eine Ein-Zimmer-Wohnung müssen Studierende in vielen Städten mehr als die Hälfte des Bafög-Höchstsatzes auf den Tisch legen. Der liegt bei 934 Euro.