Immobilien Wohnungspreise auf dem Land fallen deutlich

Dadurch, dass die Preise abseits der Großstädte stärker fallen, wird die Schere zwischen den Wohnregionen also eher größer. So oder so ist es im Speckgürtel der großen Städte und auf dem Land weiter deutlich billiger als in den Zentren. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat mit dem Allensbach-Institut im Auftrag des Verbands der Sparda-Banken festgestellt, dass Kaufwillige beim Erwerb eines Hauses oder einer Eigentumswohnung mehr als ein Drittel des Kaufpreises sparen, wenn sie aufs Land statt in die Stadt ziehen. In den Städten liegt der Durchschnittspreis demnach bei 4180 Euro, auf dem Land bei 2806 Euro pro Quadratmeter. In den sieben Metropolen zahle man im Mittel sogar 6038 Euro pro Quadratmeter. Am gravierendsten ist das Gefälle zwischen Stadt und Land unter anderem in der Region Düsseldorf, wo die Preisunterschiede bis zu 45 Prozent betragen. Rheinaufwärts in Köln spart man der Untersuchung zufolge etwa ein Drittel. Das gilt genauso für die Bundeshauptstadt. Rund um Stuttgart und München liegt zwischen den Preisen in der Stadt und außerhalb oft „nur“ ein Fünftel. Wobei es gerade im weiteren Umland der bayerischen Hauptstadt längst Regionen gibt, in denen die kaufkräftige Kundschaft gern mehr zahlt als in der Stadt.