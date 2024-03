Immobilienmarkt Wohnungsnot kleiner als gedacht?

Allerdings spielt in der politischen Diskussion nur selten die Frage eine Rolle, ob womöglich in Teilen am falschen Ort, also hier zu viel und da zu wenig gebaut wird. Empirica kommt in der jüngsten Untersuchung zu den demografischen Entwicklungen zu der Erkenntnis, dass im Jahr etwa 115.000 Wohnungen an der falschen Stelle entstehen. Also zu wenig da, wo die Nachfrage hoch, aber beispielsweise das Bauland zu knapp ist, zu viel dort, wo eigentlich ausreichend Wohnraum zur Verfügung stünde, der aber dringend eine Modernisierung nötig hätte. Eine Folge: Leerstand.