14-Punkte-Plan Wohnungsmarkt In NRW fehlen 300.000 Wohnungen

Der Landesverband NRW der freien Wohnungsunternehmen hat darauf hingewiesen, dass in den nächsten Jahren eine Vielzahl von Wohnungen in Nordrhein-Westfalen aus der Mietpreisbindung herausfalle. Dadurch werde es Mietern mit niedrigem Einkommen erschwert, eine bezahlbare Wohnung zu finden, erklärte ein Sprecher anlässlich des Wohnungsgipfels in Berlin am Montag. Insgesamt fehlen nach Angaben des Verbandes in Nordrhein-Westfalen rund 300.000 Wohnungen.