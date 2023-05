Abwertung des Portfolios Wohnungskonzerne in Sorge

Eine, die das gerade spürt, ist die Bochumer Vonovia-Gruppe, der größte deutsche Vertreter in der Branche. In der Bilanz für die ersten drei Monate des laufenden Jahres hat das Unternehmen die Bewertung seines Immobilienportfolios deutlich verringert. „Vonovia hat zum Ende des ersten Quartals eine außerplanmäßige Neubewertung des Gesamtportfolios vorgenommen, die zu einem Verkehrswert des Immobilienbestands von rund 91,2 Milliarden Euro kommt“, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Das bedeutet einen Rückgang um 3,5 Milliarden Euro gegenüber dem Stand von Ende 2022 und ist einer der maßgeblichen Gründe dafür, warum in der Erfolgsrechnung für Januar bis März 2023 ein Verlust von etwa zwei Milliarden Euro steht. Die Reaktion an der Börse: zunächst rund 3,5 Prozent Kursverlust, am Ende aber ein leichtes Plus für die Aktie der Vonovia, die auch einen operativen Gewinnrückgang (FFO) um 18 Prozent auf knapp 463 Millionen Euro hinnehmen musste.