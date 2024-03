Krisen spürbar So liefen die Geschäfte für die rheinischen Sparkassen

Auch bei den rheinischen Sparkassen hat sich die Krise am Immobilienmarkt im vergangenen Jahr deutlich bemerkbar gemacht. Die neu zugesagten Darlehen gingen nach Angaben des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes (RSGV) um rund 40 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro zurück. Das hat vor allem mit hohen Zinsen und Baukosten zu tun, aber auch mit „monatelangen politischen Diskussionen hinsichtlich der Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden und zum Teil völlig unvorhersehbaren Entscheidungen“, was die Wohnungsbauförderung angehe, sagte RSGV-Präsident Michael Breuer. Er forderte bessere und verlässlichere Förderprogramme, mehr steuerliche Anreize (beispielsweise die Senkung der Grunderwerbsteuer) und weniger Regulierung. Das Thema der mangelnden Wohnungsbauförderung sei eines „mit großem sozialem Sprengstoff“, so Breuer.