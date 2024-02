Bauwirtschaft Wohnungsbau in NRW geht weiter zurück

Die Zahlen für Nordrhein-Westfalen im Gesamtjahr 2023 sind nicht besser als im Bundesschnitt. Für das zurückliegende Jahr verzeichnet NRW einen Rückgang um rund 26 Prozent auf rund 43.600 Wohnungsbaugenehmigungen. Immerhin: In den ersten neun Monaten 2023 hatte das Minus in Nordrhein-Westfalen noch bei mehr als 29 Prozent gelegen; insofern zeichnet sich für das Jahresende eine leichte Entspannung ab. Legt man die Destatis-Zahlen für NRW zugrunde, betrug der Rückgang im gesamten vierten Quartal noch etwa 15 Prozent. Für das letzte Vierteljahr 2023 sowie für die Einzelmonate Oktober, November und Dezember liegen in Nordrhein-Westfalen selbst noch keine Genehmigungszahlen vor; die will die Statistikbehörde IT NRW nach eigenen Angaben vom Donnerstag in der kommenden Woche veröffentlichen.