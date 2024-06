So sieht die Rechtslage aus Darf ich meine Wohnung während der Fußball-EM untervermieten?

Service | Düsseldorf · Wenn Mieter bestimmte Dinge beachten, können sie sich in der Regel eine weitere Person in die Wohnung holen. Anders sieht die Rechtslage bei touristischen Vermietungen über Plattformen wie Airbnb aus. Was hier gilt – und welche Konsequenzen im Ernstfall drohen.

26.06.2024 , 06:17 Uhr