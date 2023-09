Rente im Ländervergleich Wie man eine Rentenlücke erkennt

Die Seniorinnen und Senioren konnten sich in den vergangenen Jahren über kräftige Rentenerhöhungen freuen, die wenigstens einen Teil der Inflation wieder ausgleichen. Dabei sind die Unterscheide zwischen den Ländern groß. Hier liegt NRW ganz vorn: Hier liegt die durchschnittlich gezahlte Altersrente im Monat bei 1845 Euro, wie aus dem aktuellen Rentenatlas der Deutschen Rentenversicherung (DRV) hervorgeht. Am wenigsten erhalten die Männer in Thüringen mit 1551 Euro. In NRW machen sich die hohen Gehälter in der Energie- und Chemieindustrie bemerkbar, die zu entsprechend hohen Beitragszahlungen geführt haben.