Geldanlage Härterer Wettbewerb um Festgeld

Die DKB, mit rund 5,4 Millionen Kunden zweitgrößte Onlinebank hinter der ING mit mehr als neun Millionen Kunden, liegt mit der neuen Offerte deutlich über dem Schnitt der Festgeldangebote, der laut dem Branchendienst Biallo.de bei 2,54 Prozent für die einjährige Anlage liegt. Allerdings bietet eine Reihe an Finanzhäusern noch großzügigere Verzinsung an: Bei der Creditplus werden 3,85 Prozent angeboten, bei der VW-Bank 3,75 Prozent, bei der Isbank sind mit deutscher Einlagensicherung sogar 4,30 Prozent drin. Bei der DKB, also Deutsche Kreditbank, kommen allerdings nur Kunden in den Genuss des neuen Festgeldangebotes, die auch ein Girokonto haben, das aber ab einem Umsatz von 700 Euro im Monat kostenlos ist