Proteste gegen Düngeverordnung : Wo die Bauern recht haben und wo nicht

Berlin Innerhalb weniger Wochen sind erneut tausende Bauern auf die Straße gegangen, um gegen strengere Umweltauflagen und für mehr Akzeptanz zu demonstrieren. Besonders die Düngeverordnung setzt ihnen zu. Wissenschaftler halten einige der Vorwürfe für berechtigt – doch auch die Landwirte müssen ihnen zufolge neue Realitäten erkennen und umsteuern.

Zum Start der Grünen Woche in Berlin haben bundesweit tausende Bauern gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestiert. Sie stören sich derzeit insbesondere an der Düngeverordnung, mit der Union und SPD Vorschriften aus Brüssel umsetzen müssen. Wegen überschrittener Grenzwerte hat Deutschland bereits im Juni 2018 Ärger vom Europäischen Gerichtshof bekommen. Mit den neuen Vorschriften will die Bundesregierung nun drohende Strafzahlungen von täglich bis zu 800.000 Euro abwenden.

Das Problem: Von den Äckern der Bauern wird zu viel Nitrat ins Grundwasser geschwemmt, vor allem in Gebieten, in denen viele Nutztiere gehalten werden und dementsprechend viel Gülle anfällt. Auch Gebiete mit sandigen Böden sind besonders betroffen, weil dort der Regen die Stoffe leichter ausschwemmen kann. Damit verstößt Deutschland gegen die Grundwasserrichtlinie der EU, die einen Grenzwert von maximal 50 Milligramm Nitrat je Liter Wasser vorschreibt. Laut Umweltbundesamt (UBA) wurde dieser Wert zuletzt an rund 18 Prozent der Messstellen überschritten.

Zwar ist das Trinkwasser dem UBA zufolge nicht gefährdet. Der Aufwand, es zu reinigen, ist jedoch gestiegen. „Es ist Fakt, dass bereits Wasserwerke wegen der hohen Nitratbelastung schließen mussten“, sagt Hubert Wiggering. Der Professor für Geoökologie an der Universität Potsdam ist Chef der Deutschen Agrarforschungsallianz (DAFA). Er fordert ein Umdenken im Agrarsektor: „Die Landwirte und insbesondere ihre Lobbyisten müssen akzeptieren, dass in vielen Regionen die Ökosysteme an ihrer Belastungsgrenze angelangt sind“, so der Wissenschaftler. Doch er warnt davor, den Landwirten Unrecht zu tun. „Es wäre falsch, alle Bauern über einen Kamm zu scheren. Ich kenne keinen Landwirt, dem der Zustand der Böden und der Gewässer oder die Biodiversität in unserem Land egal wäre“, so Wiggering. Die Bauern in Deutschland würden in der Regel nicht gegen Gesetze verstoßen. „Trotzdem sind sie die Sündenböcke. Das ist falsch, weil die Politik die Spielregeln bestimmt“, sagt der Agrarexperte.