Verkehr Wissing für bessere Pendler-Umstiege auf dem Land

„Die Länder könnten für sich überlegen, welche Standorte in welchen Regionen für solche Umstiegs-Hubs am besten wären. Von dort könnten dann Schienenverbindungen in die Metropolregion mit enger Taktung angeboten werden.“ Mit dem günstigen Deutschlandticket könne man sich eine „Flatrate“ für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nun auch viel besser zusätzlich zum Auto leisten.