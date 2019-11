Sachverständigenrat : Wirtschaftsweise uneinig über Neuverschuldung

Berlin Zwei von fünf Top-Ökonomen votieren für eine Reform der Schuldenbremse.

Die Wirtschaftsweisen rechnen nicht mit einer Rezession in Deutschland und sehen daher auch keine Notwendigkeit für ein staatliches Konjunkturpaket. Bei einem stärkeren Abschwung sollte die Bundesregierung das politische Ziel der schwarzen Null aufgeben und wieder eine Neuverschuldung zulassen, sagte der Chef des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), Christoph Schmidt, am Donnerstag bei der Vorstellung des SVR-Jahresgutachtens. Zwei der fünf Top-Ökonomen, die Bonner Finanzexpertin Isabel Schnabel und der Duisburger Sozialökonom Achim Truger, warnen in einem Minderheitsvotum, die Schuldenbremse im Grundgesetz könne zum Hemmschuh für mehr staatliche Investitionen oder Steuersenkungen werden. Sie müsse daher gelockert werden.