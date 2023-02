Steigende Preise Wirtschaftsweise macht sich „große Sorgen“ über die hohe Inflation

Als konkrete Verbesserung mahnte die Ökonomin, die seit vergangenem Jahr dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung angehört, eine „bessere Datenlage“ in Deutschland an. Aus Angst vor einem gläsernen Menschen seien die Deutschen bisweilen zu vorsichtig, die Daten unterschiedlicher Behörden zu verknüpfen. „Wir könnten staatliche Entlastungen etwa direkt an Einkommen oder vorhandenes liquides Vermögen knüpfen“, sagte Malmendier. „Diese Daten gibt es im Finanzministerium, sie fallen aber unter das Steuergeheimnis. Warum nicht von den an Hilfen Interessierten eine Genehmigung einholen, um darauf zuzugreifen?“ Ein anderes Beispiel sei die Lohn-Preis-Spirale. „Auch wir Sachverständigen können derzeit nicht genau sagen, ob es die gibt.“ Es lägen schlicht keine zeitnahen industrie- und unternehmensspezifischen Daten vor. „Das darf nicht mehr sein im 21. Jahrhundert“, so Malmendier. (Bericht von Bettina Cosima Larrarte. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)