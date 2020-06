Konjunktur in der Corona-Krise : Wirtschaftsweise erwarten tiefere Rezession

Lars Feld, Chef der Wirtschaftsweisen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Berlin Der Rat der fünf Top-Ökonomen korrigiert seine Konjunkturprognose nach unten, rechnet aber mit einem Aufschwung noch in diesem Sommer. Eine verfrühte Konsolidierungsdebatte – etwa Forderungen nach Steuererhöhungen – könnten aber fatal auf die Konjunktur wirken.

Die deutsche Wirtschaft ist nach der neuen Prognose der Wirtschaftsweisen tiefer in die Rezession geraten als von ihnen zuletzt vorhergesagt, doch erwarten die fünf Top-Ökonomen weiterhin, dass die Erholung der Konjunktur bereits „ab dem Sommer“ eintritt.

Die Wirtschaftsleistung werde im laufenden Jahr um 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr schrumpfen, erklärte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) am Dienstag. Im März war er in seinem pessimistischsten Szenario von einem Rückgang um 5,4 Prozent ausgegangen. Für 2021 sagt der Rat aber schon wieder ein Wachstum von 4,9 Prozent voraus. Anfang 2022 werde die Wirtschaft wieder das Leistungsniveau von Ende 2019 vor Ausbruch der Corona-Krise erreicht haben.

Trotz der Korrektur nach unten ist der Rat der Wirtschaftsweisen, der die Bundesregierung in wirtschaftspolitischen Fragen berät, damit weiterhin den Konjunkturoptimisten zuzuordnen. Es gibt auch Ökonomen, die ein Minus von bis zu zehn Prozent im laufenden Jahr für möglich halten. Vor allem das außenwirtschaftliche Umfeld bleibt unsicher. Zudem ist ungewiss, ob es in der Corona-Krise zu einer zweiten Ansteckungswelle kommt, wovon der SVR in seiner Prognose nicht ausgeht.

Schon im März hatte der Rat einen „V-förmigen“ Konjunkturverlauf vorhergesagt, also die abrupte Umkehr von der Rezession in einen Aufschwung in diesem Sommer. Daran halten die Wirtschaftsweisen nun erneut fest. Der Aufschwung sei bei einer Wiederaufnahme der Geschäfte nach dem Lockdown gewissermaßen „systeminhärent“, sagte SVR-Chef Lars Feld. Finanz- und Geldpolitik wirkten expansiv und würden die Konjunktur anschieben.

Dem 130-Milliarden-Euro-Konjunkturpaket der Bundesregierung maßen die Ökonomen eine eher geringe Wirkung bei: Sie zitierten die Bundesbank, die einen Wachstumsimpuls von nur einem Prozentpunkt durch das Paket erwartet. Die auf das zweite Halbjahr befristete Senkung der Mehrwertsteuer werde auch dann der Konjunktur helfen, wenn ein Teil der Entlastung nicht an die Verbraucher in geringeren Preisen weitergegeben werde, sondern als Gewinn bei den Unternehmen verbleibe, sagte Feld. Mittelfristig würden vor allem die auf die Zukunft gerichteten Teile des Pakets die Wirtschaft stützen, etwa Mehrinvestitionen in die Digitalisierung.