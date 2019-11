Trotz anhaltender Konjunkturschwäche : „Wirtschaftsweise“ erwarten keine breite Rezession

Berlin Die „Wirtschaftsweisen“ derzeit keine Notwendigkeit eines Konjunkturprogramms. Trotz der anhaltenden Konjunkturschwäche in Deutschland sei laut Jahresgutachten nicht von einer „breiten und tiefgehenden Rezession“ auszugehen.

Die fünf „Wirtschaftsweisen“ erwarten aber in diesem Jahr nur noch ein Wachstum des Bruttoinlandprodukts von 0,5 Prozent und von 0,9 Prozent im kommenden Jahr. Das geht aus dem Jahresgutachten hervor, das am Mittwoch vorgelegt wurde. Sie liegt damit in etwa auf Höhe der Bundesregierung, die für 2020 mit einem Plus von 1,0 Prozent rechnet.