Auktionstheoretiker : Wirtschaftsnobelpreis geht an US-Ökonomen Milgrom und Wilson

Die goldene Medaille, die mit dem Wirtschafts-Nobelpreis vergeben wird. Foto: dpa/Lovisa Engblom

Stockholm Der Wirtschaftsnobelpreis geht in diesem Jahr an die US-Ökonomen Paul R. Milgrom und Robert B. Wilson. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm bekannt.

Sie würden für Verbesserungen der Auktionstheorie und Erfindungen von neuen Auktionsformaten geehrt, teilte die Akademie mit.

Der Wirtschaftspreis wurde 1969 von der Schwedischen Reichsbank im Gedenken an Alfred Nobel ins Leben gerufen; die Ehrung zählt daher nicht zu den eigentlichen Nobelpreisen. Diese werden alljährlich für herausragende Leistungen in Medizin und Physiologie, Physik, Chemie, Literatur sowie Frieden vergeben. Mit der Zuerkennung des Wirtschaftspreises endet die Vergabe traditionell jedes Jahr.

Im vergangenen Jahr ging der Wirtschaftspreis an Esther Duflo und ihren Mann Abhijit Banerjee vom Massachusetts Institute of Technology sowie Michael Kremer von der Universität Harvard für ihre Verdienste zur Armutsforschung.

Der Preis ist mit einer Goldmedaille und zehn Millionen schwedische Kronen dotiert (knapp eine Million Euro).

(hebu/june/dpa/AP)