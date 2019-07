Gründerszene : Neuer Start-up-Fonds fürs Rheinland

Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart will Gründer in NRW besser fördern.

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) will mit verschiedenen Maßnahmen Start-ups in NRW besser fördern. So sollen die NRW.Bank und die Sparkassen in Kürze einen regionalen Gründerfonds speziell fürs Rheinland starten. Außerdem kündigte der Minister an, dass die landeseigene Förderbank ihre Struktur anpassen werde. Offenbar schwebt Pinkwart eine Art Mini-HTGF vor. Die Abkürzung steht für den Hightech-Gründerfonds, mit dem der Bund junge Unternehmen unterstützt.