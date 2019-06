Kolumne: Die Ökonomin : Wer soll EZB-Präsident werden?

Für viele Deutsche ist Mario Draghi ein rotes Tuch. Zu unrecht. Wenn der Bundesbank-Präsident ihn beerbt, muss auch er Kompromisse schließen.

Nein. Auf dem Höhepunkt der Eurokrise hat Draghi mit seinem beherzten Eintreten (die EZB werde den Euro retten, was es auch koste - „whatever it takes“) das Feuer ausgetreten, das die Politik angezündet hatte und zu löschen nicht in der Lage war. Von Verschwörungstheorien über italienische Seilschaften sollte man also Abstand nehmen. Gleichwohl: Im Oktober läuft Draghis Amtszeit aus und die spannende Frage ist, wer ihn beerbt.