Kolumne Die Ökonomin : Vorbild Frankreich für Bus und Bahn

Bei der Infrastruktur sind die Franzosen uns weit voraus. Freies Internet, schnelle Züge und selbstfahrende Metro – die Deutsche Bahn könnte sich einiges abschauen.

Gerne erhebt man sich in Deutschland über Frankreich: Der Nachbar sei reformunwillig, habe hohe Arbeitslosigkeit und ein Gelbwesten-Problem. Nicht mal Notre-Dame könne renoviert werden, ohne dass die Kathedrale in Brand gerät. Diese Hochnäsigkeit können sich die Deutschen sparen. Beim Thema Infrastruktur sind die Franzosen uns weit voraus, wie ein Besuch im Nachbarland zeigt.

Selbstredend bietet der Thalys schon seit zehn Jahren Internet an Bord. W-Lan gehört in Frankreich zur Infrastruktur einfach dazu. Auch die Pariser Metro hat überall in Bahnen und Bahnhöfen freien Online-Zugang eingerichtet. Das schafft die Deutsche Bahn nicht mal im Fernverkehr. Und selbst wenn man in Deutschland zahlt, gibt es oft nur den Standard Edge oder gar keine Verbindung.