Kolumne: Die Ökonomin : Die Zerstörung der Aktienkultur

Firmen wie Rocket Internet liefern viele Gründe, die Finger von Aktien zu lassen. Das Internetunternehmen von Oliver Samwer nutzt die Corona-Krise aus, um Anleger zu verprellen. Auch Konzerne, die nur noch virtuelle Hauptversammlungen anbieten wollen, schüren Frust.

Die Deutschen sind Aktienmuffel: Nur jeder siebte hält Aktien oder Anteile an Aktienfonds – obwohl man mit Alternativen wie dem Sparbuch nichts verdienen kann. In skandivanischen Ländern liegt die Aktionärsquote doppelt so hoch, in den USA gar bei 25 Prozent. Und es wird schlimmer: 2019 kehrten über 600.000 Anleger der Börse den Rücken. Manche Firmen tun alles, um weiteren Bürgern die Lust auf Aktien zu verleiden.

So wie Rocket Internet: 2014 war die Firma von Oliver Samwer, die ein Brutkasten für Start-ups wie Hello Fresh sein will, mit 42,50 Euro pro Aktie an die Börse gegangen. Nun will Samwer sie für 18,57 Euro zurückkaufen und von der Börse nehmen. So schnell kann man sein Vermögen halbieren.