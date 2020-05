Kolumne „Die Ökonomin“ : NRW lässt die Kinder im Stich

Um den Mindestabstand zu sichern, dürfen viele Kinder bis zu den Sommerferien nur noch drei Tage in die Schule. Im Flugzeug muss dagegen kein Platz frei bleiben. Das zeigt, wer die Macht hat und zermürbt Kinder wie Eltern.

Gerne sprechen Politiker darüber, wie wichtig Bildung ist. Deutschland habe wenig Rohstoffe im Boden, umso wichtiger sei es, den Rohstoff in den Köpfen zu fördern. In der Tat spielt es bei der Frage, wie groß der Wohlstand eines Landes ist, keine Rolle, wie viel Öl und Gold es im Boden hat. Entscheidender ist der Produktionsfaktor Wissen.

Das liegt nicht an den Schulen, viele Lehrer kümmern sich mit viel Engagement, produzieren Lernvideos und abwechslungsreiche Arbeitsblätter, bieten Videokonferenzen und Chats an. Und oft genug jonglieren sie dabei selbst zwischen eigener Kinderbetreuung und dem Job, denn auch ihre Kinder können nicht zur Schule. Gleichwohl ist Distanzlernen eben nichts gegen das gemeinsame Lernen innerhalb eines strukturierten Tagesablaufs. Doch der Wust an Regeln, den die Ministerin erlassen hat, zwingt die Schulen dazu, das Lernen vor Ort auf drei mickrige Tage zu reduzieren. Mit ihrem Schlingerkurs und den viel zu späten Ansagen hat Gebauer alles schlimmer gemacht, kreative Ansätze mussten Schulen wieder über den Haufen werfen.Dabei war seit den Schulschließungen im März klar, dass die Corona-Krise noch lange dauern wird. Und wie geht es eigentlich nach den Sommerferien weiter? Das Virus wird noch nicht weg sein, der Impfstoff aber noch nicht da. Sollen Kinder, Eltern und Lehrer noch über Monate so arbeiten? Ähnlich Fragen stellen sich auch die Eltern von Kita-Kindern, für die Gebauers Amtskollege Stramp (FDP) zuständig ist. Sollen sie noch über Monate gar nicht oder im Homeoffice arbeiten?