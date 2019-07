Kolumne Die Ökonomin : Eurowings lernt nicht dazu

Düsseldorf Wieder lässt Eurowings Passagiere stehen. Umso attraktiver ist die Idee der Grünen, Inlandsflüge zu verbieten. Das stärkt Klimaschutz und Nerven.

Es hätte schön sein können: Hochzeit am 15. Juni in Norddeutschland, und wir fliegen eben mit Eurowings nach Hamburg. Doch in der Nacht vor dem Abflug sendet Eurowings eine Mail: annulliert. Ursachen? Alternativen? Dazu sagt das Unternehmen nichts. Es ist nicht das erste Mal, dass die Lufthansa-Tochter uns stehen lässt. Und erneut ist das Beschwerde-Management dürftig. Erst hören wir nichts, dann gibt es den Standard-Brief zur Abwehr nerviger Kunden: „Ursächlich waren außergewöhnliche Umstände, die wir trotz gründlicher Planung leider nicht vermeiden konnten. Die gesetzlichen Regelungen sehen keine Entschädigungszahlung vor, wenn ein außergewöhnlicher Umstand vorliegt.“ Was dieser Umstand war? Unwetter, Streik, Pilot verschlafen? Wir wissen es nicht.