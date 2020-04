Kolumne Die Ökonomin : In der Krise mit Zitronen handeln

Firmen müssen in der momentanen Corona-Krise keine Insolvenz anmelden, auch wenn sie zahlungsunfähig sind. Die negativen Folgen hat ein Nobelpreisträger beschrieben.

Wenn aber dieses Vertrauen fehlt und die Informationen asymmetrisch verteilt sind, bricht ein Markt schnell zusammen. Das hat der US-Ökonom und spätere Nobelpreisträger George Akerlof bereits 1970 in seinem berühmten Aufsatz „The market for lemons“ am Beispiel von Autos beschrieben. Der Verkäufer weiß, ob er ein einwandfreies Auto oder ein mangelhaftes Montagsauto (amerikanisch: „lemon“) anbietet, die Käufer weiß es nicht. Also wird der Käufer vorsichtshalber immer nur den Preis bieten, den er für ein Montagsauto zahlen würde. Das aber ist zu wenig für Hersteller guter Autos, also ziehen diese sich vom Markt zurück. Am Ende werden nur noch „lemons“ gehandelt, und das ist schlecht für alle Beteiligten.