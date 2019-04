Kolumne Die Ökonomin : Griechenlands Auferstehung

Vor vier Jahren war Griechenland am Ende, nun wächst es wieder und kehrt an den Kapitalmarkt zurück. Doch die Rückfallgefahr für den griechischen Patienten ist groß.

So schnell kann es gehen: Am 29. Juni 2015 erreichte das griechische Drama seinen Höhepunkt: Die Banken blieben geschlossen, zuvor hatte es einen stillen Bankensturm und lange Schlangen vor den Geldautomaten gegeben. Das hochverschuldete Land, das mit Europa auf immer neuen Krisengipfeln pokerte, war am Ende. Regierungschef Alexis Tsipras und Finanzminister Yanis Varoufakis waren mit ihrer Frontalopposition gegen die verhassten Helfer gescheitert.