Kolumne Der Ökonom : Italien verzweifelt an sich

Italien verzweifelt an sich

Einst war Fiat das Aushängeschild der italienischen Wirtschaft. Doch in den vergangenen Jahren konnte der Konzern, hier das Eingangsgebäude der Autofabrik Mirafiori in Turin, nur knapp vor der Insolvenz bewahrt werden. Ein Sinnbild für die Wirtschaftskrise im Lande. Foto: AFP/MARCO BERTORELLO

Düsseldorf Italien war eine der erfolgreichsten Wirtschaftsnationen nach dem Krieg. Jetzt fällt es hoffnungslos zurück.

Für Deutsche ist Italien ein Sehnsuchtsort. Auch wenn die diesjährige sommerliche Hitze in Deutschland heißer ausfiel als am Stiefel, so locken doch die Sonne, die freundlichen und aufgeweckten Menschen, die Kultur und das vorzügliche Essen samt köstlichem Wein viele Nordlichter über die Alpen. Zugleich bestichen der Wohlstand des Landes (zumindest im Norden) sowie die Gelassenheit seiner Bewohner.