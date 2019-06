Kolumne Der Ökonom : Schutzmacht der kleinen Leute

Düsseldorf Die SPD war früher die Schutzmacht der kleinen Leute. Eine Position, die sie aufgegeben hat. Das ist auch aus ökonomischer Sicht bedenklich.

Man muss die linken wirtschaftspolitischen Thesen des früheren SPD-Chefs und heutigen Linken-Politikers Oskar Lafontaine nicht teilen. In einem Punkt hat er aber recht: Die SPD kann nicht erwarten, dass Millionen Frauen in prekären Beschäftigungsverhältnissen jubeln, wenn ihre Partei die Frauenquote in Aufsichtsräten einführt. Damit zeigt er geschickt das Dilemma der SPD auf. Weil sie sich nicht mehr um ihre Stammklientel – die hart arbeitenden Menschen in der unteren Hälfte der Einkommensbezieher – kümmern, werden sie in Wahlen derzeit über Gebühr abgestraft.