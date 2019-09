Kolumne Der Ökonom : Die schwarze Null wird zum Problemfall

Düsseldorf Die schwarze Null, das Erfolgsmodell der Haushaltssanierung, beginnt nun, das Wirtschaftswachstum zu behindern. Bei Nullzinsen ist der Haushaltsausgleich gefährlich.

Die Sanierung der öffentlichen Haushalte gehört zu den wenigen Erfolgsgeschichten der großen Koalition. Die Lastenverschiebung auf künftige Generationen, die in jeder übermäßigen Staatsverschuldung, angelegt ist, wurde gestoppt. Deshalb ist die schwarze Null, der Haushaltsausgleich, ein wichtiges ökonomisches Ziel gewesen.

Doch sie zum unumstößlichen Dogma zu erheben, ist gefährlich. Denn das verkennt wichtige makroökonomische Zusammenhänge. Die Lage in Deutschland ist gekennzeichnet durch eine enorme Ersparnisbildung – sowohl bei den privaten Haushalten und den Unternehmen. Zählt man alle Bestände hierzulande zusammen, so besitzen die Bürger nach Berechnungen der beiden Ökonomen Carl Christian von Weizsäcker und Hagen Kremer das Dreizehnfache ihres Jahreskonsums als Vermögen. Das verteilt sich zu 47 Prozent auf das Realkapital, Maschinen und Produktionsanlagen, zu 20 Prozent auf den Boden und zu 33 Prozent auf Forderungen gegen den Staat. In letztere Zahl sind auch alle Ansprüche aus der Sozialversicherung (Rente, Krankheit, Pflege und Arbeitslosigkeit) enthalten.