Die Ökonomin : Die neue Macht der Aktionäre

Meinung Bayer war erst der Anfang. Nun drohen Aktionäre der Deutschen Bank mit einer Revolte gegen Chefkontrolleur Achleitner. Endlich lassen sich Aktionäre nicht mehr mit Currywurst abspeisen, sondern nutzen ihre Rechte.

Die Aktionäre nutzen endlich ihre Rechte, das ist gelebte Demokratie, auch wenn die Voten unverbindlich sind. Bei der Deutschen Bank führte die Entlastung mit knapper Mehrheit einst dazu, das kurz darauf die Co-Chefs Anshu Jain und Jürgen Fitschen zurücktraten. Am Donnerstag könnte es für den Aufsichtsrat um Paul Achleitner ungemütlich werden: Die Stimmrechtsberater Glass Lewis und ISS empfehlen, Aufsichtsrat und Vorstand nicht zu entlasten. Die Helferlein aus den USA nehmen es Fondsmangern und Vermögensverwaltern ab, die Arbeit der vielen Vorstände zu beurteilen. Und hat der Kleinaktionär auch keine Macht, so sorgt die Bindung an Berater für wachsenden Einfluss. So kassierte auch Axel Weber, einst Bundesbank-Chef und nun Verwaltungsratschef der Schweizer Bank UBS, im Mai ein Misstrauensvotum. Paul Achleitner hat zwar bisher noch jede Krise teflonartig an sich abperlen lassen. Doch hoffentlich gibt ihm eine rote Karte nun zu denken.