Kolumne Der Ökonom : Warum Firmen zu viel Steuern zahlen

Waschmaschinenproduktion bei Miele in Gütersloh. Familienunternehmen in Deutschland werden höher besteuer als anderswo in Europa. Foto: dpa/Ina Fassbender

Düsseldorf Es wird Zeit, die Unternehmensbesteuerung auf eine neue Grundlage zu stellen. Deutsche Firmen dürfen nicht benachteiligt werden.

Unter Wirtschaftsjournalisten gilt als langweiligste Nachricht, wenn Unternehmensverbände niedrigere Steuern fordern. Was sollen sie als Lobbyisten der Wirtschaft auch sonst tun. Doch ganz so einfach sollte man es sich nicht machen.

Tatsächlich ist die Belastung deutscher Unternehmen mit rund 30 Prozent Effektivversteuerung im Vergleich eine der stärksten in der Europäischen Union. Nur Portugal hat noch höhere Steuersätze. Eine Absenkung – etwa auf 25 Prozent, wie sie derzeit in der Union diskutiert wird – ist also überfällig. Nur so können die Nachteile in Bezug auf die Finanzierungs- und Investitionskraft der Unternehmen gegenüber Konkurrenten aus anderen Ländern ausgeglichen werden.