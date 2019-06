Kolumne Die Ökonomin : Der überschätzte E-Roller

Ab Samstag dürfen E-Scooter auf Radwegen und Straßen fahren. Ein netter Spaß, aber keine Lösung der deutschen Klimaprobleme, wie die öffentliche Debatte glauben macht.

All das regelt die „Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr“. Und über die wurde fast so leidenschaftlich diskutiert wie über die Abschaltung der Atomkraftwerke. Manchen sehen in den Rollern gar den Nukleus der Verkehrswende: Wie viele Autos lassen sich aus den Innenstädten heraushalten, wenn Pendler umsteigen! Wie viel Kohlendioxid lässt sich einsparen! Und wie viele Fahrverbote für Diesel lassen sich womöglich verhindern!