Aufregung in der Union : Der kalkulierte Wutausbruch

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul schießt gegen Markus Söder als möglichen Kanzlerkandidaten. Mit wüsten Äußerungen über Söder will Minister Reul Laschet beispringen.

Selbst wenn die Worte im Eifer des Gefechts gefallen sein mögen, Interviews werden in Deutschland üblicherweise dem Interviewten zur Autorisierung vorgelegt. Reul hätte also noch mal ein bisschen vom Gaspedal gehen können. Wollte er aber wohl nicht. Es sollte eine klare Botschaft in Richtung Bayern sein: „Wir haben diese ständigen Angriffe aus dem Süden satt.“

Doch nutzen solche Äußerungen Armin Laschet in seinen Ambitionen für den CDU-Vorsitz und die Kanzlerschaft? Wohl eher nicht. Statt eines kalkulierten und womöglich noch vom Ministerpräsidenten mitgetragenen Wutausbruchs, der noch dazu unter die Gürtellinie zielte, hätte Reul auf das Erreichte verweisen sollen: etwa auf die Bekämpfung des Corona-Ausbruchs in Gütersloh. Denn trotz aller Kritik an dem zunächst nur zögerlichen Einschreiten hat das Land die Krise dort gut gemeistert. Laschet musste sich zu Krisenbeginn nachsagen lassen, ihm sei der interne Wettstreit mit Söder so wichtig, dass er versuche mit Lockerungen vor die Welle zu kommen. Statt diesen Eindruck mit Poltereien zu unterstreichen, wäre die Landesregierung besser beraten, Erfolge ins Schaufenster zu stellen.