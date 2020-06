Kolumne Der Ökonom : Die Privatisierung öffentlicher Plätze

Das neugeschaffene Gerling-Quartier in Köln hat private Gehwege und Plätze. Foto: picture alliance / dpa/Horst Galuschka

Düsseldorf In Köln werden Passanten von einem städtischen Platz verwiesen, weil der im Grundbuch als privat ausgewiesen ist. Solche Beschränkungen des öffentlichen Raums dürfen kommunale Behörden nicht zulassen.

In den USA sind durch Tore und Zäune abgeschlossene Quartiere mit Straßen und Plätzen üblich. Die Bewohner kommen nur über einen elektronischen Code in die Siedlung. Private Dienste sorgen für die Sicherheit.

In Deutschland ist das die Ausnahme. Plätze und Straßen sind grundsätzlich der Allgemeinheit zugänglich. In Köln schlägt jetzt ein Fall hohe Wellen, in dem das urbane Gerling-Quartier für Fußgänger nur eingeschränkt zu betreten ist. Es handelt sich um den Gereonshof, einen großzügigen Platz, den Passanten laut Grundbuch nur auf einem schmalen Pfad durchlaufen dürfen. Andernfalls werden sie von Sicherheitsleuten des Geländes verwiesen.