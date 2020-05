Der Ökonom : Verrückte Logik der Fleischindustrie

Mitarbeiter eines Schlachthofs verkleinern Fleischstücke am Fließband. Die Corona-Fälle haben die Arbeitsbedingungen ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Düsseldorf Höhere Preise für Fleisch, wie von vielen Politikern gefordert, helfen den Arbeitnehmern in den Schlachthöfen kaum. Strengere Vorschriften für Hygiene und Gesundheitsschutz sind viel wirksamer.

Die Fleischwirtschaft ist in Deutschland eine bedeutende Branche. Sie zählt rund 200.000 Beschäftigte, viele davon stammen aus Osteuropa. Zu Recht prangern viele die unhaltbaren Zustände in den Schlachthöfen an, die ökonomische Logik dahinter wird aber oft ausgeblendet.