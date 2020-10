Der Ökonom : Was wir von Franz von Assisi wirtschaftlich lernen können

Was wir von Franz von Assisi wirtschaftlich lernen können

Franz von Assisi hat sich radikal für die Armen eingesetzt. Sein Orden machte daraus eine Bildungsoffensive für Arbeitslose.

Mit dieser Einstellung lösten die Franziskaner – bewusst oder nicht – eine innovatorische Revolution im Mittelalter Italiens aus. In ihrer Solidarität mit den einfachen Menschen gingen sie – anders als die bis dahin vorherrschenden Orden – in die Städte, wo sie mit einem armseligen Heer von Arbeitslosen konfrontiert wurden. Für die sammelten sie Almosen, aber sie bildeten die Arbeitslosen auch als Wollkämmer, Leinenweber und andere Textilfachwerker aus. Ökonomisch gesprochen investierten die Franziskaner-Mönche in das Humankapital mittelitalienischer Städte wie Perugia, Florenz, Siena oder Prato. Schon bald entstand daraus eine gut ausgebildete Facharbeiterschaft, die grundlegend wurde für den ökonomischen Aufschwung dieser Städte im Spätmittelalter und zu Beginn der Renaissance.