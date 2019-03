Kolumne: Der Ökonom: Teures Bargeld

Düsseldorf Es klingt wie ein verrückter Plan, aber er ist ernst gemeint: Der IWF will unterschiedliche Supermarktpreise für Bargeld- und Kartenzahler.

Der Internationale Währungsfonds (IWF), die mächtigste Währungsorganisation der Welt, hat nun über seine volkswirtschaftliche Abteilungen einen Vorschlag gemacht, der aufhorchen lässt. Er empfiehlt in Volkswirtschaften, die von der Rezession bedroht sind, die Einführung deftiger Minuszinsen bis zu drei Prozent. Das heißt, wenn einer auf dem Konto 100 Euro hat, wird er in Jahresfrist nur 97 Euro zurückbekommen.

Rationale Wirtschaftsakteure würden in einem solchen Fall ihr Geld von der Bank abheben und das Bargeld zu Hause oder in eigenen Tresoren horten. Um das zu verhindern, empfiehlt der IWF eine Wechselgebühr in Höhe des Negativzinses oder gar unterschiedliche Preise in Supermärkten bei Bargeld- und Kartenzahlern.