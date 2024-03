Wirtschaftsforscher mahnen EU muss wirtschaftliche Auswirkungen des Klimaschutzes beachten

Europäische Wirtschaftsforscher haben mehr Aufmerksamkeit für die wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimaschutzes gefordert. Die künftige EU-Kommission müsse auf die Folgen für die Industrie und die Wettbewerbsfähigkeit Europas achten, mahnten das Ifo-Institut, das Forschungsnetz EconPol Europe und der European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) in einem am Freitag in Brüssel veröffentlichten Bericht.